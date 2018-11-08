BEÜ, 2018-2019 Akademik Genel Kurul toplantısı yapıldı

Ahmet Zengin Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Dekan Vekili Prof. Dr. Yasemin Köse ile bölüm başkanları ve bölüm hocaları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yasemin Köse; fakülte olarak başarılı bir akademik yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, fakültenin kısa tarihçesi ile başlayan sunumunda, akademik ve idari insan kaynakları, fakülte bölümleri öğrenci sayılarındaki düşme nedenleri ve çözüm önerileri, akademik, sosyal ve idari faaliyetler başlıkları altında fakültede yürütülen çalışmalara değindi ve bunlarla ilgili istatistiklerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, tarafından SSCI indeksinde taranan uluslararası bilimsel yayını olan öğretim üyelerine “Yayın Başarı Belgeleri” takdim edildi.

Rektör Çufalı, öğretim elemanlarının çalışma performanslarına yönelik olumlu görüşlerini belirtti. Bilimsel çalışmaların kalitesinin artırılmasına yönelik taleplerin desteklenmesi, Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitimine katkı sağlayacak bölümlerden gelecek çalışmaların değerlendirilmesi ve üniversitenin iyileştirilmesi konularındaki her türlü çabayı değerli bulacağını ve dikkate alacağını vurguladı.

Akademik kurul toplantısı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın akademik personeli dinlemesi ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.