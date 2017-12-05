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05 Aralık 2017 15:04

BEÜ Çalgı yapımı bölümü binasının açıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı bölümü binasının açılışı yapıldı.

BEÜ Çalgı yapımı bölümü binasının açıldı

05 Aralık 2017 15:04


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü binasının Açılışı Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’in katılımlarıyla yapıldı.


Açılışa Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, İşkur Bölge Müdürü Gönül Demirsu, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Yardımcıları, akademik ve idari personel de katıldı. Açılış sonrasında çalgı yapımı atölyesi gezildi ve Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Cem Dertsiz çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Atölyeyi ve çalışmaları detaylı bir şekilde inceleyen ve öğrencilerle de sohbet eden Zonguldak Valisi Ahmet Çınar Ülkemizde sadece dört üniversitede bulunan ve ulusal ve uluslararası başarıları ve sıra dışı performansıyla göz dolduran BEÜ Çalgı Yapım Atölyesinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etti.


Vali Ahmet Çınar’a ziyaret dolaysıyla teşekkür eden Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar şunları söyledi: “Bu gün Sayın Valimizle birlikte gezdiğimiz Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Atölyemiz, ülkemizin alanındaki en güçlü ve üretken çalgı yapımı atölyelerinden birisidir. Ülkemizde çalgıların çoğu ithal edilmektedir, ancak yerli çalgıların üretilmesi konusunda BEÜ olarak önemli atılımlar yapmaktayız. Amacımız bu bölümü ve atölyemizi ülkemizdeki çalgı üretiminde önemli bir merkez haline gelmesidir. Bu sayede ülkemizi yaylı çalgı yapım sektöründe dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz. Yerli üretim olan çalgıların, emeğin başkenti Zonguldak’ta, Bülent Ecevit Üniversitesi’nde üretiliyor olması da oldukça anlamlıdır. Çalgı yapımı atölyemizin yeni binasında önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Çalgı yapım atölyemizin ve Üniversitemizin gelişiminde değerli katkıları olan önceki Rektörümüz, ÖSYM Başkanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkür ediyorum.”


Çalgı Yapım Atölyesi’nin çalışmalarının Bülent Ecevit Üniversitesi’nin son dönemdeki başarılı çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu vurgulayan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, “Bülent Ecevit Üniversitesi’nde önemli başarılara imza atıldığını görmekten çok mutluyuz. Bülent Ecevit Üniversitesi’nin kaliteli ve istikrarlı büyümesi ilimiz için büyük önem arz etmektedir. Yerli üretim çalgıların ilimizde ve Üniversitemizde yapılıyor olması gurur vericidir. Çalgı yapımı atölyesinin yeni binasının Üniversitemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Rektör Vekilimize ve emeği geçen Üniversite çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.




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