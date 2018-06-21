BEÜ Denizcilik Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Mezuniyet Törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Ayaz, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadi Şen, Dekan Yardımcıları, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Mezuniyet Töreni, Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü birincisi Cansın Sinikci’nin konuşmasıyla başladı. Cansın Sinikci konuşmasında, öğrenim hayatı boyunca kendisinden desteklerini esirgemeyen hocalarına ve ailesine teşekkür etti. Ardından Denizcilik Fakültesi birincisi Ayçin Ülger konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkarak okulunu başarı ile bitirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti ve bu başarıda katkısı olan hocalarına ve ailesine teşekkür etti.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Ayaz’ın konuşmaları ile devam eden Mezuniyet Töreninde Dekan Ayaz, Denizcilik Fakültesine verdiği katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya teşekkürlerini arz etti. Dekan Ayaz, daha sonra Denizcilik Fakültesinin imkânlarından bahsederek, mezunların kolay iş bulabilme olanaklarına sahip olduğunu vurguladı, öğrencileri ve ailelerini bu süreçte harcadıkları emek dolayısıyla tebrik etti.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verilirken, mezun olan tüm öğrencilere diplomaları takdim edildikten sonra, “Denizcilik Meslek Yemini” gerçekleştirildi. Mezuniyet Töreni, mezun öğrencilerin hep birlikte coşku içerisinde keplerini havaya fırlatmaları ile son buldu.