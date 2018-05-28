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28 Mayıs 2018 16:45

BEÜ Devlet Konservatuarı mezuniyet sergisi büyük beğeni topladı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü 2018 yılı mezunlarının mezuniyet sergisi, Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü fuaye alanında açıldı.

BEÜ Devlet Konservatuarı mezuniyet sergisi büyük beğeni topladı

28 Mayıs 2018 16:45


BEÜ Devlet Konservatuvarı çalgı yapımcılığı (luthier) eğitimi alan lisans 4. Sınıf öğrencileri 4 senelik öğrenimleri boyunca atölye dersi kapsamında ürettikleri çalgıları sanatseverlerin beğenisine sundular.


Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Sinan Uçar’ın atölye sınıfında öğrenim gören öğrencilerin keman, viyola ve çellonun yanı sıra bir adet Ortaçağ Vielle’si, bir adet tasarım kabaktan telli çalgı ve bir adet Orta Asya Türk çalgısı olan Kyl Kobyz üreterek hazırladıkları sergi, sanatseverlerden tam not aldı.




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