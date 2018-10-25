BEÜ Devrek MYO'da rekor kan bağış

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu tarafından Zonguldak her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen kan bağışı kampanyasında bu yıl Zonguldak rekoru kırıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Kampüsünde her yıl olduğu gibi bu yılda Kızılay tarafından kan bağışı ve kök hücre bağışı konularında öğrencilere ve personele yetkililer tarafından bilgilendirme yapılırken, Zonguldak Kızılay Bölge Koordinatörü Özcan Güler ve Batı Karadeniz Bölge Türkök Hücre Kazanım yetkilisi Adem Buğdayoğlu tarafından yapılan programın ardından Devrek Kampüsü öğrencileri, öğretim görevlileri ve personelleriyle bir bütün olarak kan bağışında bulunuldu.

"200 ünite kan 35 kök hücre bağışçı kaydı"

Kızılay yetkilileri tarafından kurulan kan alma istasyonlarında Devrek Kampüsünde bağışçılardan 200 ünite kan toplanırken, 35 adet de kök hücre bağışçısı kazanıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Devrek MYO ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Kesikoğlu, “Kanın tek kaynağı insan, başka bir muadili yok. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değer. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, ayrıca kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Bu konuda örnek bir kampüs olarak Zonguldak rekoru kırdık. Tüm öğrencilerimizi ve kadrolarımızı tebrik ederim” diye konuştu. Kan bağışı organizasyonunun ardından Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlileri İhsan Kazkondu, Sercan Kadam ve öğrencilerinin katkılarıyla aşure dağıtımı gerçekleştirilirken, kan verenler kan bağışlarından sonra aşure yiyerek enerji depoladılar.