BEÜ Diş hekimliği mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mezuniyet Törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Baro Başkanı Özel Eroğlu, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Bodrumlu, senato üyeleri, öğretim elemanları ve öğrenci aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Diş hekimliği Fakültesi Dönem Birincisi Merve Demir’in konuşması ile devam etti. Dönem Birincisi Merve Demir konuşmasında; "Bugün ortak bir sevinci paylaşmak için buradayız. 5 yıl süren zorlu eğitim sürecimizi bitirmenin bilincini ve haklı gururunu yaşamaktayız. Kimimiz bu mesleği bir sanat olarak kimimiz insanlara yardım etme içgüdüsüyle tercih ettik ve zamanla seçtiğimiz mesleği kendimizle özdeşleştirdiğimiz için devam ettik. Bu süreç boyunca şaşkınlık, heyecan ve telaşlarımızın olduğu pre-klinik yıllarımızın ardından hekim olma yolunda kliniklere ilk adımlarımızı attık. Pre-klinik yıllarımızı değerli hocalarımız ve asistanlarımızın bilgiyle anlattıkları deneyimlerin hastayla karşılaştığımızda ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Meslek hayatımızda ise, dikkatin, bilginin ve deneyimin ne kadar önemli olduğunu kavradık. Bize bu deneyimleri yaşatan bütün asistanlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ederim. Umarım hayatımız boyunca bu deneyimleri unutmadan ve adaleti ilke edinen hekimler olarak hayatımızı sürdürürüz. Son olarak her zaman yanımda olan, her yakınmamda her pes ettiğimde beni destekleyen adil ve vicdanımla hareket etmeye yönlendiren özellikle annem olmak üzere değerli aileme teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlarım yolumuz açık olsun. Hayat istediğimiz güzelliklerle karşılaştırsın hepimizi" diyerek konuşmasını bitirdi.

Ardından kürsüye gelen BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Diş Hekimliği Fakültesinin son dönem teknolojik cihazların kullanılması, artan fiziki imkanları ve eğitim kalitesiyle tercih edilen bir fakülte olma durumuna yükseldiğini ifade ederek “Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplandık. Kuruluşumuzun 10.yılında beşinci mezunlarımızı uğurlamak için buradayız. 10 yıl önce eğitim-öğretim hayatına başlayan fakültemiz gerek öğrenci gerekse uzmanlık eğitiminde son dönem teknolojik cihazların kullanılması, artan fiziki imkanları ve eğitim kalitesiyle tercih edilen bir fakülte olma durumuna yükselmiştir. Fakültemiz hem kapsamlı eğitim vererek, donanımlı diş hekimleri yetiştirmekte; hem de alanında uzman öğretim üyeleri ile sadece bulunduğu bölgeye değil, tüm ülkeye sağlık hizmeti sunmaktadır. Ülkemizin hemen hemen her bölgesine üniversitemizden mezun olan ve halka sağlık hizmeti sunan birçok diş hekimi kazandırmanın gururunu yaşamaktayız. Fakültemizin her türlü ihtiyacında bizlerden ilgisini ve desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya şahsım ve Fakültem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

2017-2018 akademik yılında Üniversiteden 6 Bin 700, Diş Hekimliği Fakültesinden ise 60 öğrenci mezun ettiklerini ifade eden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “2017-2018 akademik yılında üniversitemizden 6700, Diş Hekimliği Fakültemizden ise 60 öğrencimizi mezun ediyoruz. Bilime verdiği katkının yanında Zonguldak’a da sosyal, ekonomik ve kültürel katkılar sağlayan üniversitemiz daha da gelişmeye devam edecektir. Biz elimizden geleni yapmaya, gelmeyeni de zorlamaya devam edeceğiz. Sayıları her geçen yıl artan Uluslararası öğrencilerimiz ile öğretim elemanlarımızın uluslararası yayın ve faaliyetleri, üniversitemizin adını dünyanın her bölgesinde duyurmaya devam edeceklerdir” dedi.

Öğrenci ailelerine seslenen Rektör Çufalı, “Gençleri bize emanet etmiştiniz. Ana-baba, veli olmak zordur. Onlara elimizden geldiği kadar faydalı olmaya, alanlarında bilgi ve beceri kazandırmaya çalıştık. Umarım beklentileriniz olabildiğince karşılanmıştır. Biliyoruz ki, çocuklarınız sizin için hep çocuk kalacaktır. Ama şunu hatırlatmakta fayda var ki onlar artık büyükler, onlara güveniniz. Tabii bu güvenin yanında yine de kollarınız, kanatlarınız, yardımınız, desteğiniz onların üzerinde olacaktır” diyerek sözlerine mezun öğrenciler ile devam etti. Mezun öğrencilere ise, “Gençler, üniversitede aldığınız eğitimin ardından yeni bir hayata başlıyorsunuz. Burada acı-tatlı fakat unutamayacağınız günleriniz geçti. Bu günleriniz, tecrübeleriniz, öğrendikleriniz, hatta öğrenemedikleriniz bile hayatınızın bir safhasında karşınıza çıkacaktır. Ümit ediyorum ki, burada edindikleriniz önünüzde ışık olur, yol olur. Hep doğru olun, doğruluktan ayrılmayın, dik durun. Eğitim bir ömür boyu devam eden bir süreçtir. Bundan sonraki hayatınızda da kendinizi yetiştirmeye, geliştirmeye devam edin. Cesaretli olun, girişimci olun. Mutluluğun insanlara faydalı olmaktan geçtiğini unutmayın. Hep iyilik ve güzellikle anılacak bir geleceğiniz olsun, hayatınız verimi, sevinçli, huzurlu olsun. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun” dedi.

Dönem Birincisi Merve Demir’e Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı mezuniyet diplomasını takdim etti. Demirin, mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi. Mezuniyet Töreni, mezun öğrencilerin coşkuyla keplerini fırlatmasıyla sona erdi.