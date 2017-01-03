Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 2016 yılı içerisinde, Zonguldak ili ve tüm Batı Karadeniz Bölgesinde 106 bin 121 hastaya teşhis, tanı ve tedavi hizmeti verdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Zonguldak ili ve tüm Batı Karadeniz Bölgesi’ne vermekte olduğu teşhis, tanı ve tedavi hizmetlerini merkezde görevli bulunan 1 Profesör, 5 Doçent, 18 Yardımcı Doçent ve 37 Araştırma görevlisi ile yürütüyor. 2016 yılı içerisinde toplamda 106.121 hastaya teşhis, tanı ve tedavi sunan merkez, bu tedavi hizmetlerini 7 klinik ve kliniklerdeki 104 adet ünit, merkezi ameliyathane ve sedasyon ünitesi ile gerçekleştirdi. Zonguldak ili ve ilçelerinin yanı sıra Batı Karadeniz Bölgesinde sedasyonla dental tedavinin yapıldığı tek merkez olma özelliği ile hasta profili ve sayısında önceki dönemler baz alındığında 2016 yılında hasta sayısında artış sağlandı.

Klinik bazındaki tedavi dağılımı Oral Diagnoz 21.312, Ortodonti 17.293, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 9.930, Periodontoloji 13.711, Pedodonti 18.772, Diş Hastalıkları ve Tedavisi 16.111, Protetik Diş Tedavisi 8.564 ayrıca merkezde 482 hastaya yatırılarak tedavi hizmeti verildi. Oral Diagnoz kliniğimizde ilk gelen hastaların gelme şikayetleri ağız içi muayeneleri, panoramik radyografiler, bilgisayarlı tomografiyle teşhis edilmekte; Ortodonti Kliniğinde dişlere ait çapraşıklık ve çeneler arası kapanış problemleri; Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğinde diş çekimi, gömülü diş çekimi, kist operasyonları, implant uygulamaları; Peridontoloji kliniğinde dişeti hastalıklarının tedavisi, ağız bakımları, dişeti çekilmelerine estetik yaklaşımlar, ileri dişeti rahatsızlıklarının cerrahi tedavisi, dental implant uygulamaları; Pedodonti kliniğinde çocuk süt dişlerinin her türlü tedavisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Kliniğinde çürük ve kanal tedavisi, daimi dişlere ait estetik problemlerin tedavisi, Protetik Diş Tedavisi Kliniğinde tüm veya kısmi dişsizlik durumunda sabit ve hareketli protezlerle uygulanan tedaviler uzman hekimlerce teknolojik yenilikler kullanılarak yapılıyor.