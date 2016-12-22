BEÜ eğitim ve araştırma laboratuvarları kitabı yayınlandı

Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ), Bilimsel Araştırma kapasitesinin Araştırma Laboratuvarlarına büyük yatırımlar yaparak bu alanda tüm birimlerde gerekli altyapıyı oluşturdu. Bu kapsamda üniversite bünyesine kazandırılan laboratuvarların bilimsel araştırma ve uygulamaya yönelik imkan ve kapasitelerini ortaya koyan bir kitap yayınlandı.

Yayınlanan kitapta BEÜ bünyesindeki 150 laboratuvarda kullanılan cihazlar ve yapılan testler tüm ayrıntılarıyla ve fotoğraflarla birlikte tanıtıldı. 172 sayfadan oluşan kitap mühendislik ve sağlık laboratuvarlarından kültür-sanat atölyelerine kadar tüm laboratuvar ve atölyeleri fotoğraflarla birlikte, bağlı olduğu birim, iletişim bilgileri de dahil olmak üzere ayrıntılı olarak tanıma fırsatı sağlıyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, yayınlanan kitabın yalnızca Bülent Ecevit Üniversitesi için değil tüm Türkiye için laboratuvarların tanınırlığı ve kullanım alanlarının bilinmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Bülent Ecevit Üniversitesi, bugün 14 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 enstitü,5 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 30 uygulama ve araştırma merkezi; 35 bin öğrencisi, 1190 akademisyeni, 1200 idari personeli ve 51500 mezunuyla hem büyük bir aile olmuş hem de Batı Karadeniz Bölgesinin güçlü bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir. Üniversite olarak son beş yılda öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi hem üniversite olarak vermiş olduğumuz eğitimin kalitesini hem de araştırma kapasitemizi artıracak şekilde tüm laboratuvarlarımızı güncellemek ve yeni laboratuvarlar yapmaktı. Bu çerçevede ön lisans, lisans ve merkez ve ilçe ayrımı yapmadan eğitim birimimiz olan tüm noktalardaki laboratuvarları yeniden yapılandırdık. Özellikle üniversitemizin araştırma kapasitesini artırmak için lisansüstü laboratuvarların kurulmasına büyük özen gösterdik. Tüm bu çabaların ve devasa yatırımların sonunda bugün 60’ı mühendislik bilimleri, 42’si sağlık bilimleri, 28’i fen bilimleri, 11’i araştırma merkezi ve 9’u kültür-sanat sanat atölyeleri olmak üzere tam 150 laboratuvara sahip bir üniversite konumuna geldik. Şu anda eğitim verip de laboratuvar altyapısı olmayan hiçbir bölüm ve programın kalmadığını ifade etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu yatırımlarımız halen devam etmektedir. Sahip olduğumuz laboratuvar imkanlarının hem üniversitemiz içerisinde 11 ayrı kampüste faaliyet gösteren farklı birimler tarafından bilinmesini hem de ülkemiz ölçeğinde görünürlüğünü artırmayı, ve böylece hem üniversitemiz içerisinde hem de ülkemiz ölçeğinde disiplinler arası ortak projeler yürütebilme ve bilimsel araştırmalar yapma kapasitemizi artırmayı amaçladık. Bu bağlamda kitabın hazırlanmasında büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, amaçlanan doğrultuda faydalı olmasını temenni ediyorum.”