BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi'nde Kariyer Günleri söyleşisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'nde “Kariyer Günleri” söyleşi gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun konuk olduğu söyleşiye, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Soner Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bahattin Girgin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aslan Keleş, okul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Ereğli Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşinin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Soner Yavuz, bu etkinliğin öğrencilerin gelecek hayatlarına yön verebilmek ve onları geleceğe daha iyi hazırlamak adına planlandığını söyleyerek öğrencilerle tecrübe ve deneyimlerini paylaşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen tüm protokol üyelerine teşekkürlerini iletti.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yaptığı konuşmasında; kişinin özel, aile ve iş olmak üzere üç yaşantısı bulunduğuna değinerek bunlar arasında denge kurulması gerektiğine dikkat çekti. Çorumluoğlu, kendi yaşam deneyimlerine de yer verdiği konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve öğretmen adayları ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, bazı bilgilerin kitaplarda yazmadığını ve yaşanarak öğrenildiğini söyledi. Söyleşi Prof. Dr. Soner Yavuz'un Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na günün anısına plaket takdimi ile sona erdi.