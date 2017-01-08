Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 15:02

BEÜ Geomatik Mühendisliği ile dünya devi Airbus’tan ortak çalışma

BEÜ Geomatik Mühendisliği ile dünya devi Airbus’tan ortak çalışma

08 Ocak 2017 15:02

Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Geomatik Mühendisliği’nden Prof. Dr. Kazimierz Becek, Airbus Savunma ve Uzay Şirketi’nden Wolgang Koppe’nin başkanlığını yürüttüğü araştırma grubu havaalanlarının yükseklik bilgilerinin doğruluğunu araştırmak, gerekirse güncellemek ve böylece havayolu seyahatlerini daha güvenli hale getirmek için bir çalışma başlattı. Çalışmaya ait ilk sonuçlar “Remote Sensing” isimli bir uluslararası dergide basıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından proje başkanlığını yürüten Prof.Dr. Kazimierz Becek projeyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Pistler maliyeti yüksek, iyi bakım gerektiren, kendine has geometrik ve coğrafik özellikleri olan yapılardır. Uçuş güvenliği açısından pist ölçülerinin ve standartlarının son derece hassas bir şekilde belirlenmesi gerekir. Maalesef gereken hassasiyetin sağlanmadığı pistlerde, gerçek yükseklikle uçak ekranındaki rakamların birbirini tutmaması nedeniyle zaman zaman pilotlar iniş sırasında ciddi sorunlar yaşayabilmektedir. İşte bu nedenle Airbus’tan arkadaşlarımızla böylesi durumları en aza indirgemek için bir çalışma içerisine girmiş bulunuyoruz.”
BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üniversitemiz uluslararasılaşmaya büyük önem veren bir üniversitedir. Bu doğrultuda fakültemiz kadrosuna katmış olduğumuz yabancı öğretim üyelerimiz, yaptıkları çalışmalarla, kurdukları bağlantılarla akademik gelişim, kalite ve uluslararasılaşma süreçlerinde hem üniversitemize hem de ülkemize önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu bakımdan, bu olanağı bizlere sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’e ve Yükseköğretim Kurulu’na teşekkürlerimi sunuyorum.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç