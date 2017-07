BEÜ İnşaat mühendisliği bölümü akredite edildi

Müdek değerlendirme ekibi tarafından 2-4 Nisan 2017 tarihlerinde ziyaret edilen İnşaat Mühendisliği Bölümü, değerlendirme sonucuna göre Lisans programı (Normal Öğretim) ve İkinci Öğretim Programları 01.Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30.Eylül 2019 tarihine kadar 2 yıl süre ile MÜDEK ve ENAEE tarafından akredite edildi. Böylece İnşaat Mühendisliği Bölümü Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Bölümlerinden sonra Mühendislik Fakültesi’nin akredite edilen 5. bölümü oldu.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu akreditenin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“İnşaat Mühendisliği Bölümü 01 Şubat 2016 tarihinde hem örgün hem de ikinci öğretim programlarının her ikisinin akreditasyonu için Avrupa Bölgesi Mühendislik Programları Kalite Akreditasyon değerlendirmelerini gerçekleştiren ENEAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education)’nin Türkiye partneri MÜDEK’e başvuruda bulunmuştu. MÜDEK, İnşaat Mühendisliği bölümünün her iki öğretim programı için yapmış olduğu başvuruyu değerlendirildi ve 04 Mart 2016 tarihinde 2016 yılı kapsamında değerlendirmeye alınacak programlara kabul edildi. MÜDEK öz değerlendirme raporları ve kurumumuzda yapılan incelemelerden sonra bölümümüz 01.05.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30.09.2019 tarihine kadar 2 yıl süre ile MÜDEK ve ENAEE tarafından akredite edildi. Fakültemiz adına akreditasyon sürecinde bizleri sürekli teşvik eden ve desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer akredite sürecinin çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Üniversite olarak son beş yıldır eğitim veren tüm bölümlerimizin YÖK

tarafından tanınan kalite dernekleri tarafından akredite edilmeleri yönünde

büyük çaba sarf etmekteyiz. Akreditasyon ile amacımız değişen ve gelişen dünyada daha nitelikli, piyasanın ihtiyaçlarına cevap verebilen mühendisler yetiştirmektir. Paydaşlarla iletişimi ve etkileşimi de güçlendiren bu süreçler eğitim kalitemizi olumlu etkilediği gibi üniversitemiz içinde kalite kültürünün yerleşmesi ve güçlenmesini de sağlamakta. Kalite ve akreditasyon çalışmalarının büyük önem kazandığı günümüzde özellikle Mühendislik alanında bir bölümün daha akredite olması bizler için çok önemli. Bu bağlamda Mühendislik Fakültesi Bölümlerimizin elde ettiği MÜDEK Akreditasyon başarıları, bu bölümlerden mezun olan öğrencilerimizin diplomalarının uluslararası değerini de artırmaktadır. Bu başarılı sonuçların elde edilmesinde katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma, Sayın Hakan Kutoğlu’nun şahsında Mühendislik Fakültesi dekanlık yönetimine, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turhan Bilir’e ve sürece katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza ve öğrencilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Elde edilen sonuçların üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”