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18 Eylül 2017 17:46

BEÜ, İspanya’nın Sevilla şehrinde EAIE eğitim fuarında temsil edildi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği (EAIE)’nin İspanya’nın Sevilla şehrinde düzenlediği eğitim fuarında tanıtıldı.

BEÜ, İspanya’nın Sevilla şehrinde EAIE eğitim fuarında temsil edildi

18 Eylül 2017 17:46

Avrupa’nın en saygın ve geniş kapsamlı eğitim fuarı olan ve bu yıl 29. su düzenlenen etkinlik, 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında dünyanın 95 ülkesinden 6000’e yakın katılımcı ile gerçekleştirildi.


EAIE fuarı uluslararasılaşma konusundaki fikir ve deneyimlerin katılımcılar arasında paylaşımına olanak vermekte ve özellikle uluslararası eğitimle ilgili konularla ilgili bir dizi çalıştayı da kapsamaktadır. Bu yılki konferansın oturum ve çalıştayları, katılımcılara uluslararası eğitim alanındaki son yönelimler ve gelişmelerle ilgili genel bir bakış ve güncel bilgiler sundu. Fuarda, BEÜ temsilcileri dünyanın pek çok ülkesindeki üniversitelerin temsilcileriyle görüşmeler yapma fırsatı buldu ve dünyanın pek çok ülkesindeki üniversitelerle işbirliklerinin temelleri atıldı. Erasmus+ ve Mevlana anlaşmalarının yanı sıra uluslararası öğrenci potansiyelinin artırılması, akademik işbirlikleri ve personel hareketliliği alanlarında uluslararası alanda yeni ufuklar açılmasına zemin hazırlayan fuarın önümüzdeki günlerde BEÜ’nün uluslararası işbirlikleri sayısında önemli artışlar kaydedilmesini sağlaması bekleniyor.




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