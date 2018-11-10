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BEÜ “Kurum İdare Kurulu” toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Hizmet Kolu için oluşturulan "Kurum İdare Kurulu" olağan toplantısı yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Hizmet Kolu için oluşturulan "Kurum İdare Kurulu" olağan toplantısı yapıldı.


BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel başkanlığında Rektörlük binasında yapılan toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa İnan, Hukuk Müşaviri Öğr. Gör. Av. İbrahim Kerem Ertem, Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı ve üniversitemiz temsilcisi Erdoğan Başar, Başkan Vekili Doç. Dr. Adnan Topuz, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Ferit Özdemiroğlu katıldı.


Üniversite Kurum İdare Kurulu'nda, çalışanların sorunları gündeme getirilerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. Sorunların çözümü noktasında verdikleri destekten dolayı üniversite yönetimine teşekkür edildi.

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