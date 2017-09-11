BEÜ Mühendislik Fakültesi yeni eğitim öğretim yılına hazır

Mühendislik Fakültesi bölümlerinin yer aldığı bina yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetinde olacak.

Farabi Kampüsü’ndeki derslik ve ofis ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılayacak olan ve 17 bin metrekarelik kapalı alana sahip merkezi derslikler binasında 20 adet derslik, 7 adet bilgisayar ve tasarım sınıfı, 3 adet amfi, 67 ofis, toplantı ve etüt salonları, öğrenci kulübü ve proje atölyeleri bulunuyor. Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası Farabi Kampüsü’ndeki diğer fakültelerin de derslik ihtiyacına katkı verecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılına hazır olduklarını belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, "İnşaatı tamamlanan binamızla hem eğitim hem de öğretim üyelerimizin çalışma alanları için imkanlarımız maksimum düzeye ulaşacak. Araç ve gereç olarak alt yapımızı tamamlamış durumdayız. Eylül ayı itibari ile mühendislik fakültesinde 5088 öğrencimiz eğitim görecek. Yeni bina ile öğrencilerimiz daha rahat ortamlarda eğitimlerine devam edecekler.

Merkezi dersliklerin yeni eğitim öğretim yılında daha iyi koşullarda öğrencilerine hizmet vereceğini ifade eden Rektör Özer şunları söyledi:

"Üniversite mevcudumuz hem nitelik hem de nicelik anlamında artarak devam ediyor. Buna bağlı olarak tüm kampüslerimizde eğitim altyapısından sosyal, sportif donatılara kadar çok sayıda yatırımı eş zamanlı bir şekilde hizmete alıyoruz. Akademisyenlerinin ve öğrencilerinin nitelikli bilimsel araştırmalar yapabilecekleri fiziki mekan sayısı hızla artıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlardan birisi olan Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası ile üniversitemize estetik açıdan güzel ve modern bir eğitim binası kazandırmış olduk. Derslikleri, amfileri, bilgisayar ve araştırma laboratuvarları ve teknolojik altyapısı ve kaliteli eğitim öğretimin yanında öğretim elemanlarımızın bilimsel araştırmaları için de gerekli tüm imkanlar sağlandı. Bu vesileyle Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma özellikle Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu ve fakülte yönetimine, bölüm başkanlarına ve Genel Sekreter Ertuğrul Karalar’a şükranlarımı sunuyor, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum.”