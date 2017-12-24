BEÜ öğrencileri radyasyonun önemine dikkat çektiler

BEÜ Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Bölümü Öğrencileri Nurseda Semizoğlu, Merve Özgen, Fatmanur Polat, Ayşenur Yıldız, Cansel Aksoy ve Selvernur Kızıl, radyasyonun önemine dikkat çekmek amacıyla Esas 67 Burda AVM’de stant açarak ziyaretçileri bilgilendirdiler. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında AVM’de bir günlük stant açan öğrenciler, ziyaretçilere radyasyonun vitamin olmadığını, radyasyon uygulamaları, radyasyonun zararları, tıbbi uygulamalarda radyasyon kullanımı ve radyasyonun kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler aktardılar.

Öğrencilerden Nurseda Semizoğlu, “Radyasyon kaynakları tıp, tarım, askeri, enerji üretimi ve endüstriyel alanlarda da yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Radyasyon tıp alanında röntgen, mamografi, floroskopi ve tomografi gibi cihazlarla insan vücudunun görüntülenmesinde ve hastalıkların teşhis edilmesinde kullanıldığı gibi nükleer tıp ve radyoterapi cihazları ile hastalıkların ve tümörlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Radyasyon vitamin değildir. Radyasyon uygulamaları mutlaka eğitimli kişiler tarafından güvenli, doğru bir şekilde verilmelidir. Gereğinden fazla radyasyon hücrenin yapısını bozarak birçok hastalığa ve kansere sebep olabilmektedir. Tıbbi uygulamalarda radyasyonun verilebilmesi için kâr -zarar dengesi gözetilmektedir. Gereksiz tetkiklere ve radyasyon uygulamalarına izin vermeyiniz” diye ifade ettiler.

Ziyaretçiler ise radyasyon konusunda bilgilendirildikleri için sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren öğrencilere ve AVM yönetimine teşekkür ettiler.