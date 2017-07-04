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04 Temmuz 2017 16:41

BEÜ, Olimpiyatları dereceyle tamamladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Çuvaş Dili ve Edebiyatı Uluslararası Olimpiyatları’nı dereceyle tamamladı.

BEÜ, Olimpiyatları dereceyle tamamladı

04 Temmuz 2017 16:41


Bu yıl Çuvaşistan’da Çuvaşistan Milli Eğitim bakanlığı tarafından ilk kez “Anne-Baba Yılına adanmış Çuvaş Dili ve Edebiyatı Uluslararası Olimpiyatları” düzenlendi. Olimpiyat; Çuvaş Dili- Ana Dil, Çuvaş Dilinin Güzelliği kategorilerinde birincisi anadili Çuvaşça olan öğrenciler arasında, ikincisi ise anadili Çuvaşça olmayan öğrenciler arasında online olarak gerçekleştirildi. “İ.N. Ulyanov Çuvaş Devlet Üniversitesi” etkileşimli uzaktan eğitim sunucusu üzerinden yapılan yarışmaya Bülent Ecevit Üniversitesi’ni (BEÜ) temsilen iki öğrenci katıldı. İlginin hayli yoğun olduğu “Çuvaş Dilinin Güzelliği” adlı yarışmaya Çuvaşistan’daki üniversitelerden, Moskova Devlet Üniversitesinden, Kazan Federal Üniversitesinden, Başkurdistan Devlet Üniversitesinden ve Türkiye’den 398 öğrenci katıldı.


“Anne-Baba Yılına adanmış Çuvaş Dili ve Edebiyatı Uluslararası Olimpiyatları”na Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oksana Sorokina tarafından hazırlanan BEÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencileri Yağmur Demirtaş ve Merve Pehlivan adlı öğrenciler Çuvaşça dilini başarıyla kullanarak yarışmayı dereceyle tamamladı.




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