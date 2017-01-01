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01 Ocak 2017 14:59

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yılda 445 bin hastaya hizmet veriyor

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yılda 445 bin hastaya hizmet veriyor

01 Ocak 2017 14:59

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yılda 445 bin hastaya hizmet veriyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bölgenin sağlık yükünü sırtına alarak açıldığı ilk günden bu güne kadar bölgenin ve ülkenin beklentilerini karşılayan bir kurum oldu.
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi her yıl yeni bölümlerin ilave edilmesiyle 2016 yılı sonu itibariyle toplamda 610 yatak kapasitesiyle (475 adet servis, 76 tanesi 3. basamak olmak üzere toplam 80 adet yoğun bakım, 55 adet günübirlik) yıllık 378.477 poliklinik, günübirlik yatış dahil 66.684 yatan hasta hizmeti verdi.
Yaklaşık bin 700 çalışanı ile sadece bölge insanına hizmet sunmakla kalmayıp bölgenin ekonomik hayatına ciddi anlamda canlılık da getiriyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de yüksek kalitede sağlık hizmeti üretmenin yanı sıra çağdaş ve nitelikli tıp eğitimi vermeyi de kendine ilke edinen Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi; toplumun sağlıklı bireylerden oluşması için bilgi ve teknolojiyi tüm imkanlarından yararlanıyor.

Zonguldak’a birçok yeniliği kazandırdı
Sürekli gelişen ve yenilenen BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi; sahip olduğu kaliteli hizmet anlayışıyla, birçok yeniliği Zonguldak halkına ve Batı Karadeniz Bölgesine kazandırdı. Merkez; Radyasyon Onkolojisi, PET gibi onkolojik sağlık hizmetleri sunan ve nitelikli 45 yatak kapasiteli ve kemik iliği nakli koşullarına haiz dört yataklı yoğun bakım ünitesini içeren Onkoloji Merkezi, 3.basamak Yeni Doğan ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Yeni Doğan Cerrahisi, ERCP Gibi İleri Endoskopik Girişimler, Dijital Monoplan Kardiyolojik Anjiyografi Ünitesi, Konvansiyonel Biplan Girişimsel Radyoloji Anjiyografi Ünitesi, Girişimsel Kardiovasküler işlemler, 3.Basamak Acil Servis, Bölgesel Kan Merkezi gibi hizmetleri bölgede tek sunan sağlık merkezi oldu.
Hizmete girme aşamasında olan Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ise Türkiye’deki tek olması sebebiyle de ayrı bir öneme sahip oldu. Hastaların Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin sunduğu hizmetlere daha rahatça ulaşabilmeleri için “0 850 288 3026” numaralı telefon ve “hastane.beu.edu.tr” adresindeki web sayfasının e-randevu bölümünden hastaneye gelmeden bilgi almaları ve randevu kayıtlarını yapmaları sağlanıyor.

“Çevre illerin de ihtiyaçlarına cevap vermektedir”
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışmaları şunları söyledi:
“Bölgenin en büyük ve en gelişmiş donanımlara sahip hastanesi olan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi sadece Zonguldak’ın değil, çevre illerin de sağlık alanındaki ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Unutulmamalıdır ki hastalarımızın ihtiyacı olan ve Zonguldak’ta bulunmayan her türlü teşhis ve tedavi için hastalarımız Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Bu da hem ekonomik hem de manevi anlamda çok büyük güçlükleri de beraberinde getirmekteydi. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde yaptığımız yatırımlar neticesinde Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz Bölgesi’ne hizmet veren bir merkez haline geldik. Bu güne kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapmak istediğimiz, modern tıbbın gerektirdiği bütün teşhis ve tedavi ünitelerini hastanemizde hastalarımızın hizmetine sunmaktır. Sağlık alanındaki yatırımlarımız artarak devam edecektir. Emeği geçen merkez yöneticilerimizi, öğretim üyelerimizi ve tüm sağlık personelimizi tebrik ediyorum.”



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