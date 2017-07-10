BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans 2. öğretim programı açıldı

öğretim programı açıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü hali hazırla 21 tezli-tezsiz yüksek lisans programı, ve altı doktora programıyla akademik kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyenlere önemli fırsatlar sağlıyor. Bölüm ve program çeşitliliğin birçok üniversiteye göre daha fazla olduğu BEÜ bu çeşitliliği lisansüstü programlarda da devam ettiriyor. Bu bağlamda yakın bir zamanda eğitim vermeye başlayacak olan Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı açıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme Enstitü Anabilim Dalı, İktisat Enstitü Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Enstitü Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Enstitü Anabilim Dalı, Türkçe Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi ile Ortak Yüksek Lisans), Maliye Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Enstitü Anabilim Dalı, Maliye Enstitü Anabilim Dalı, Türkçe Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı, Tarih Enstitü Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi ile Ortak Tezli Yüksek Lisans), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans programları ve İşletme Enstitü Anabilim Dalı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İşletme Uzaktan Öğretim, İş Sağlığı ve Güvenliği, İktisat Uzaktan Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi, Muhasebe ve Denetim II.Öğretim Tezsiz yüksek lisans programları da bulunuyor.

Ayrıca BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme Enstitü Anabilim Dalı , İktisat Enstitü Anabilim Dalı (Kocaeli Üniversitesi ile Ortak Doktora), Maliye Enstitü Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi ile Ortak Doktora), İktisat Enstitü Anabilim Dalı, İşletme Doktora Programı (Ortak Doktora), Tarih Enstitü Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi ile Ortak Doktora) doktora programları bulunuyor.