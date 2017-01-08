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08 Ocak 2017 15:00

BEÜ sosyal sorumluluk projelerini kitaplaştırdı

BEÜ sosyal sorumluluk projelerini kitaplaştırdı

08 Ocak 2017 15:00

Bülent Ecevit Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Döneminde Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk projelerini kitaplaştırdı.
2015-2016 Akademik Yılı Bahar Döneminde 118 Sosyal Sorumluluk Projesine(SSP) imza atan Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) yapılan tüm projeleri bir kitap halinde yayınladı. Kitap projelerin yapılış tarihi, yeri, projenin kimler tarafından uygulandığı, nasıl ve kimlere yönelik yapıldığına dair ayrıntılı bilgiler içeriyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Ali Azar projeler ve yayınlanan kitap ile ilgili şunları söyledi:
“Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizi mesleki ve sosyal hayatlarında başarılı, mutlu ve geleceğe umutla bakan bireyler olmalarını öncelik olarak benimsedik. Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi ile öğrenciler ders kapsamında proje tabanlı tecrübeler yoluyla akademik ve mesleğe dair becerilerini geliştirir ve içerisinde yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarını gidermek için çalışırlar. Bu süreç öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde düzenlenen aktivitelere gönüllü katılımını esas alarak, öğrencilerin projeler boyunca elde ettikleri kazanımları sürekli gözden geçirerek kişisel değerlendirme yapmaları sürecin verimliliği ve etkililiği açısından önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Geçtiğimiz yıllarda Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin gerek hedef kitlelerinde, gerek yerel ve ulusal basında yer alan etkilerine bakarak oldukça başarılı olduklarına dair aldığımız geri bildirimler sonrasında üniversitemiz genelinde Sosyal Sorumluluk Projeleri dersinin uygulanması kararlaştırılmıştır. Üniversitemiz genelinde hazırlanan projelerin bütünlük içerisinde modern eğitim bilimleri yaklaşımlarının da yansıması olan "tematik" bağlamda yürütülebilmesi için "Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü" kurulmuştur. Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü koordinasyonunda 118 başarılı sosyal sorumluluk projesi geçtiğimiz akademik yılda hayata geçirilmiştir. Sosyal Sorumluluk Projesi dersi ile geçtiğimiz yıl Muhtaç ve Yoksullar, Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Mahkûmlar, Mülteciler ve Göçmenler gibi ortaya çıkan temalarda çalışmalar tamamlanmıştır. 2016-2017 akademik yılında da ülkemizin de içinden geçtiği tarihsel süreçte göz önünde bulundurularak ana temamızı “Milli Birlik ve Beraberlik” olarak belirledik. Sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesinde başta Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü ekibime, akademik birim koordinatörlerimize ve danışmanlık yapan değerli akademisyenlerimize ve özellikle projeleri hayata geçiren öğrencilerimize teşekkür ediyor ve kutluyorum.”



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