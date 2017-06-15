Zonguldak’ta Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek, teknoloji yoğun sanayi kuruluşlarını çekerek ve yenilerinin kurulmasını sağlayarak kentteki sanayi çeşitliliğini artırmak ve bu suretle bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla kurulacak olan Teknoparkta son aşamaya gelindi. Tüm süreçler tamamlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Teknopark başvurusu yapıldı. Kurulacak olan teknoparkın bölge ekonomisine önemli bir katma değer sağlaması bekleniyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde kurulan bir komisyonla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde süreçle ilgili detaylı bilgi alınarak görüşmeler yapıldı. İl genelinde gerçekleştirilen saha çalışmasının ardından ilin önde gelen sanayi kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirildi. Saha çalışmalarında ulaşılan sonuçlara göre tüm sanayiciler kurulacak Teknoparkın Zonguldak için yararlı olacağını belirterek çalışmanın içinde yer aldılar.

Mayıs ayı içerisinde Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban’ın makamında gerçekleştirilen törende, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr Mahmut Özer, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan’ı Yaşar Tetiker, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan’ı Ertan Civak, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan’ı Rıfat Sarsık ve Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak tarafından Teknopark kurucu heyet protokolü imzalanmıştı. Başvuru ile ilgili gerekli tüm dosyalar tamamlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunuldu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Üniversitemiz eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini kalite odaklı bir şekilde geliştirmeye, çeşitliliğini ve kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu bağlamda önemli yatırımlar yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Eğitim kapasitesi Zonguldak, bölge ve ülke ihtiyaçları göz önüne alınarak artırılmış ve öğrenci kapasitesi 35 binlere ulaşmıştır. Son beş yılda yeni derslikler yapılmış, 165 yeni laboratuvar kurulmuş ve mevcutları güncellenmiştir. Tüm kampüslerimiz büyümeye, gelişmeye devam etmektedir. Uzun zamandır ihtiyacı hissedilen teknopark kurulması ile ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Teknoparkın kurulmasıyla hem üniversitemizin araştırma kapasitesi güçlenecek hem de üniversite-sanayi işbirliği için önemli bir adım atılmış olacaktır. Teknopark Zonguldak’ın aydınlık geleceği için atılmış önemli bir adımdır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban’a şükranlarımı sunuyorum. Süreçte aktif destek sağlayan ve Teknopark kurucu heyetinde yer alan tüm TSO başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca üniversitemiz Teknopark kurma komisyonunda yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyor, Teknoparkın hayırlı olmasını diliyorum.”