BEÜ tıp fakültesi eğitim programı akredite edildi

Türkiye tıp eğitim programlarının akreditasyonu Dünya Tıp Eğitim Federasyonunun (DTEF) tanıdığı ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından tescilli ulusal ve uluslararası tıp eğitim programlarını akredite yetkisi bulunan Tıp Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından yapılıyor. 2000-2001 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesinin eğitim programının akreditasyonu için 02 Ocak 2017 tarihinde TEPDAD'a müracaat edilmişti. Hazırlanan öz değerlendirme raporu Ağustos 2017 yılında TEPDAD'a sunuldu. Mart 2018 tarihinde ise öz değerlendirme raporu kabul edildi. 27-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında başkanlığını Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) Başkanının yaptığı 6 kişilik ziyaret ekibi tarafından eğitim programının bileşenleri yerinde incelenmesinden sonra hazırlanan rapor TEPDAD'ın 9 Eylül 2018 tarihinde yaptığı genel kurulda görüşülerek fakültenin eğitim programının 6 yıl süreyle akreditasyonuna karar verildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı başkanlığında Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi yöneticileri ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda süreçle ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, Türkiye'de bugün itibariyle toplam 105 tıp fakültesi bulunduğunu, aktif eğitim yapan tıp eğitim programı sayısının ise 95 olduğunu, bugün itibariyle 27 tıp fakültesinin 30 tıp eğitim programının TEPDAD tarafından tescillendiğini belirten Prof. Dr. Borazan, “Tıp eğitiminde akreditasyon bir hedef değil eşik değerdir. Yapılan tıp eğitiminin uluslararası temel standartlarını korumak ve geliştirmek için daha çok görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu bilinçle eğitim-öğretime devam edeceğiz. Fakültenin eğitim programının akreditasyon sürecinin başlatılmasında emeği geçen önceki rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer başta olmak üzere tüm senato üyelerine, tıp eğitimine ve fakültenin akreditasyon sürecine vermiş olduğu katkılardan dolayı TEPDAD ve UTEAK başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, göreve başladığı günden itibaren desteklerini esirgemeyen rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere tüm üniversite yönetimine, fakültemizin akademik ve idari personeline, mezunlarımıza ve öğrencilerimize bu yorucu ve keyif verici süreçte emeği geçen diğer tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

"Eğitimimizin akredite edilmesi bizler için önemlidir"

Eğitimlerinin akredite edilmesinin kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise yaptığı açıklamada “ZBEÜ kalite odaklı eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile topluma hizmet alanında faaliyet gösteren bir üniversitedir. Eğitim programlarının uluslararası belirlenmiş temel standartları karşılamış olması, bunun dış değerlendirme süreçlerine açık olması ve bağımsız kuruluşlar tarafından tescillenmesi önemlidir. Daha önce akredite edilmiş programlarımızdan sonra tıp eğitimimizin de akredite edilmesi bizler için önemlidir. Bundan sonra YÖK kılavuzlarında ‘ZBEÜ Tıp Fakültesi akredite bir programdır' açıklaması yer alacaktır. Bu zorlu süreçte emeği geçen önceki ve hali hazırdaki tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum” diyerek kendilerine teşekkür etti.