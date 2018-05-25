BEÜ Tıp Fakültesi Mezun-Öğrenci Buluşmasına, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, Dekan Yardımcıları, Öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi mezunları Dr. Dilan Şanlı, Dr. Ali Gençoğlu, Dr. Çavgın Yıldırım ve Dr. Melike Kefeli ve öğrenciler katıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, etkinliğin açılış konuşmasında, BEÜ Tıp Fakültesinde tıp eğitiminin amacının; profesyonel, sağlık savunucusu, ekip üyesi, danışman, yönetici-lider, bilim insanı ve iletişimci mezunlar yetiştirmek olduğunu vurguladı.

BEÜ Tıp Fakültesi Mezunlar ile İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Mutlu Yüksek moderatörlüğünde gerçekleşen mezun-öğrenci buluşması, mezunlarının Tıp Fakültesi eğitim hayatlarında yaşadıkları anılarını, önemli gördükleri deneyimlerini, edindikleri tecrübeleri paylaşmaları ve göreve başladıkları günlerde nelerle karşılaştıklarını anlattıkları konuşmaları ile devam etti.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, mezun öğrencilerin bir yıl sonra tekrar buluşma dilekleri ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.