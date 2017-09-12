BEÜ yayınevi 22. yayınını okurlarıyla buluşturdu

Yayını olarak İslam İktisadı ve Finansı kitabını yayınladı.

İslam İktisadı ve Finansı kitabı editörü Prof. Dr. Hakan Sarıbaş İslam İktisadı ve Finansı kitabıyla iktisadi problemlere alternatif çözümler önermek ve alanda var olan ihtiyacı bir nebze olsun karşılamak için bu kitabı hazırladıklarını belirterek şunları söyledi: “2008 finansal krizinden sonra dünyada İslam finansına olan ilgi hızla artmıştır. Son dönemde, İslam finansının iktisadi gelişmeyi finanse eden etkili bir araç olduğu kabul edilmiş ve böylece İslam finansı finans alanının araştırma sahasına dahil edilmiştir. İslam iktisadı ve finansı kitabıyla iktisadi problemlere alternatif çözümler önermek ve alanda var olan ihtiyacı bir nebze olsun karşılamak için bu kitabı hazırlamayı arzu ettik. Elinizdeki eser akademik niteliklerden taviz vermeden bilimsel araştırma yöntemleriyle, fakat geniş kitlelerin anlayacağı bir dille İslam iktisadı ve finansı çalışma alanları esas alınarak hazırlanmıştır. Eserde ilk önce, İslam dininin maksatları açıklandıktan sonra İslam’ın iktisadi gayesi anlatılmıştır. Takip eden bölümlerde İslam iktisadı ve finansının diğer çalışma alanları olan İslami mikro finans, katılım bankacılığı, sukuk, müşareke ve İslami sigortacılık (tekafül) konuları ele alınmıştır. Böyle bir eserin hazırlanmasını teşvik eden başta Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü sayın Prof.Dr. Mahmut Özer’e, BEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü personeline, yazılarıyla esere katkıda bulunan bilim insanlarına ve nihayetinde eserde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

İktisadi sorunlarımızın çözümlenmesinde diğer disiplinlerden bağımsız hareket etme geleneği artık terk edildiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, İslam İktisadı ve Finansı kitabının bu doğrultuda çok faydalı olacağının belirterek şunları söyledi: “Dünya zorlu bir dönemden geçmektedir. Tüm dünyada gerilimler, savaşlar ve göçler eş zamanlı olarak yaşanmaktadır. İnsanlık değerler açısından iyi bir sınav vermemektedir. Batı Medeniyetinin dominantlığı ve alternatif bakış açılarını bastırmadaki mahareti insanlık için ciddi kriz oluşturmaktadır. Batı medeniyetine alternatif bir paradigma sunabilme, değerler önerebilme becerisi ve imkanı içinde yaşadığımız ülkemizin tarihsel kodlarında, yaşayan deneyimlerinde mevcuttur. Bu bağlamda iktisadi sorunlarla ilgili de alternatif yaklaşımlar, yaşanan sorunların kaynağına ilişkin tespitler yeni bir paradigma arayışının ilk adımlarını oluşturacaktır. İktisadi sorunlarımızın çözümlenmesinde diğer disiplinlerden bağımsız hareket etme geleneği artık terk edilmekte bunun yerine disiplinler arası bir yaklaşım hakim olmaktadır. Bülent Ecevit Üniversitesi olarak İslam İktisadı ve Finansı alanında bu bağlamda bir katkı sunabilmek için ortaya konan bu çalışmayı yayınlayarak alana mütevazı bir katkı sunmak istedik. Bu samimi gayretin bir ürünü olarak İslam İktisadı ve Finansı isimli bu kitabı Bülent Ecevit Üniversitesi olarak yayınlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Sarıbaş’ın editörlüğünde disiplinler arası bir anlayışla hazırlanan İslam İktisadı ve Finansı kitabı gibi alternatif çalışmaların sürdürülmesini temenni ediyor, çalışmaya emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.