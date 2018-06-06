BEÜ’de “Dünya Çevre Günü” etkinlikleri

BEÜ, yeşil ve çevreci kampüsler oluşturma adına ve Zonguldak genelinde sürdürülen çevre eğitimleri, öğrencilere yönelik çevre bilinci oluşturmaya içerikli seçmeli dersler ve özelliklede sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi; çevreye duyarlılığı ve çevreye saygı konusunda hem ulusal hem de uluslararası bağlamda farkındalık oluşturmaya ve bu konudaki başarısını sürdürülebilir kılmaya devam etmek için önemli çevre projeleri üretiyor ve bunları hayata geçiriyor.

Bu bağlamda, BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile 5 Haziran “Dünya Çevre Günü”nün bu yılki teması olan “plastik kirliliğin üstesinden gelmek” çerçevesinde, toplumda farkındalık ve çevre bilincinin oluşturulması için katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu projeler kapsamında ilkokul öğrencilerine “çocukları tiyatro ile çevre konularında bilinçlendirmek” temalı proje ile plastik atıklar ve geri dönüşüm bir oyun düzeninde anlatıldı. Ortaokul ve lise ziyaretlerinde ise öğrencilere geri dönüşümün önemi düzenlenen seminerlerde tartışma ortamında anlatılarak yeni neslin çevre bilinci ve duyarlılığına ilişkin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Üniversitede çevre bilinci oluşturma ve çevreye saygı misyonu çerçevesinde; “temiz kalpli çevre”, “yarının doğası bugünden korunur”, “doğayı koruyoruz geleceğimizi kurtarıyoruz”, “su hayattır geleceğimize sahip çıkalım”, “geri dönüşüm geleceğimizdir” ve “geleceğini çöpe atma pet şişeni potaya at” isimli projeler öğrenciler tarafından bu yıl gerçekleştirilen projelerden bazıları oldu.