BEÜ’de “Dünya Prematüre Günü” etkinliği düzenlendi

Ülkede her yıl 1 milyon 300 bin çocuğun doğduğunu bunların yaklaşık yüzde 10’ unun prematüre doğduğunu belirten BEÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Aydemir “17 Kasım Dünya Prematüre günü olması nedeniyle kliniğimizde tedavi görmüş prematüre bebeklerimiz, aileleri ve çalışanlarımızla bir araya geldik. Prematürelik yenidoğan bebekler için önemli bir sorundur. Her yıl yaklaşık 50 bin çocuk çok ağır prematüre dediğimiz 3. düzey yoğun bakım ihtiyacı olan bebek olarak doğmaktadır. Ünitemizde de 3. düzey yoğunbakım servisi olarak Batı Karadeniz bölgesindeki en yoğun 3. Düzey yoğun bakım ünitesi olarak hizmet vermekteyiz. Prematüre bebeklerin yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 3. düzey yenidoğan yoğunbakım ünitesi ve yenidoğan uzmanları tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Sorunların daha iyi ve hızlı bir şekilde çözülebilmesi için dünya prematüre gününde bu soruna farkındalık oluşturmak ve ailelerle iletişim içerisinde olmak amacıyla etkinlik düzenledik. 1000 gramdan daha düşük ağırlıkta doğmuş bebeklerimizi burada büyüdüğünü, yürüdüğünü görmek bizi mesleğimizde ayakta tutan şeyler. Zonguldak’ın merkez nüfusu düşük olsa da 1 milyon nüfuslu bir alana yenidoğan yoğunbakımı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bugün burada hepimiz prematürenin rengi olan mor renk elbiseler giydik veya mor aksesuarlar taktık. Ama bizim amacımız çocuklarımızın hayatları boyunca morarmadan, sıkıntı yaşamadan bakımlarına yardımcı olmaktır” dedi.

Yoğun katılımın olduğu programda Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde tedavi görmüş prematüre bebeklerin resimlerinden oluşan bir sunum izlendi ve programa katılan aileler yoğunbakım sürecinde yaşadıklarını anlattılar. Duygusal anların yaşandığı program, yapılan ikramlar ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.