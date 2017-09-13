BEÜ’de “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı” düzenlendi

BEÜ Eğitim Fakültesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”na BEÜ Tıp Fakültesi dekanı, dekan yardımcıları ve öğretim üyeleri katıldı.

Programın başlangıcında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan yaptığı konuşmasında; “Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim misyonuna uygun olarak mezuniyet öncesi tıp eğitimini yapan öğretim üyelerinin eğitim yöntemleri hakkında bilgilerini güncellemeleri, eğitim alanındaki gelişmeleri öğrenmeleri açısından önemli bir kurs niteliğindedir. Ayrıca fakültenin sürekli tıp eğitimi kapsamında öğretim üyelerine yönelik eğitim programları değişik alanlarda da devam edecektir. Bülent Ecevit Üniversitenin kalite odaklı eğitim misyonuna uygun olarak fakültenin eğitim alanında ve kursun düzenlenmesinde vermiş oldukları desteklerden dolayı rektörümüz sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e, kursun düzenlenmesinde emeği geçen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar’a, kursun gerçekleşmesini sağlayan eğitim fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Çağla Karademir, Doç. Dr. Ali Arslan, Yrd. Doç. Dr. Murat İnce ve Arş. Gör. Hayri Eren Suna’ya teşekkür ederim”.

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Eğitim Fakültesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirildi. Programda Yrd. Doç. Dr. Çağla Karademir “Öğrenme Psikoloisi, Eğitim-Öğretim-Öğrenme, Öğrenme İlkeleri, Öğrenme Yaklaşımları”, Doç. Dr. Ali Arslan “ Eğitim Programı ve Öğretim”, Yrd. Doç. Dr.Murat İnce “ Öğretim Yaklaşımları Yöntem ve Teknikleri”, Arş. Gör. Hayri Eren Suna “ Ölçme ve Değerlendirme” konuları hakkında öğretim üyelerine sunum yaptı.

Program kursun gerçekleşmesini sağlayan öğretim üyelerine teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.