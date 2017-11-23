BEÜ’de kök hücre bilgilendirme ve bağış etkinliği

Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Zengin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, kök hücre bağışının hayati önemini anlatan bilgilendirme seanslarına geniş kapsamlı katılım sağlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve hemşirelik 2.sınıf öğrencilerinin destekleriyle gerçekleştirilen kök hücre bağışı ile öğrenci ve akademisyenlerde farkındalık oluşturuldu.

Etkinlikle birlikte, kan bağışı konusundaki önemli katkılardan sonra BEÜ’de kök hücre bağışı alanında da önemli adımlar atıldı. Türkiye genelindeki 544 kişide 1 kişi olan kök hücre bağış oranı bu etkinlikle birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 7 kişide 1 kişi oranına yükseltildi.