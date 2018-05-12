BEÜ’de Kültür Sanat gecesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Geceye Vali Ahmet Çınar, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Tiyatro gösterisi ile başlayan gecede kısa film gösteriminin ardından şiirler okundu. Pandomim gösterisinin ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Gecede konuşan Kozlu Gençlik Merkezi Müdürü Akif Başdağ, "Kozlu Gençlik Merkezi olarak Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında Gençlerimizle birlikte uzun uğraşlar ve emekler sonucunda unutulmaz bir gece hazırladık. Gençlerimiz yıl boyunca yaptığımız sanatsal ve bilimsel alanlardaki uğraşların meyvelerini kültür ve sanat gecemizde sunma imkanı buldular. Valimiz, Kaymakamız, Rektör Vekilimiz, Belediye Başkanımız ile birlikte ilimizin ve ilçemizin değerli protokolüyle birlikte çok değerli konuklarımızın izlediği programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.