BEÜ'de Kutlu Doğum haftası etkinliği düzenlendi

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Kampüsü'nde Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Çaycuma Müftülüğü işbirliği ile “Peygamberi Anmaktan Anlamaya” düsturuyla, kampüste Mevlid-i Nebi Haftası (Kutlu Doğum Haftası) etkinliği düzenlendi. Etkinliğe öğrenciler, idari personeller ve öğretim elemanları yoğun ilgi gösterdi.

Müftülük personelleri; Peygamberin örnekliğini ve insanlığa sunduğu değerleri öğrencilere anlatarak bilgiler verdi. Etkinlik kapsamında Çaycuma Müftülüğünün katkıları ile kampüs içerisinde aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlik, öğrencilerin ve müftülük çalışanlarının toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.