BEÜ’de öğrenci sayısı 41 bine ulaşıyor

Böylece BEÜ’nün öğrenci sayısı 40 bin bandını aşmış olacak.

10 ayrı kampüste faaliyetlerini sürdüren BEÜ her geçen gün büyümesine devam ediyor. Tüm kampüslerinde eğitim yatırımları hızla süren ve tüm kampüslerini 7/24 açık kampüslere dönüştürme hedefini birer birer gerçekleştiren üniversite, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarını gözönüne alarak bu yıl çok sayıda yeni bölüm ve programa öğrenci almaya hazırlanıyor. Bu çerçevede 12 bin 300 yeni öğrenci almaya hazırlanan BEÜ tanıtım faaliyetlerini artırmaya başladı. Yeni öğrencilerin BEÜ ailesine dâhil olmasıyla öğrenci sayısı yaklaşık 41 bin olacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi: “Üniversitemiz kararlı bir şekilde büyümesine devam ediyor. Merkez ve ilçelerde tüm paydaşlarımızla yakın temas içerisinde sürekli işbirliği yaparak ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak büyümemize devam ediyoruz. Öğrenci sayısı açısından 2010 yılında 16 binler bandından 40 binler bandına yükselmiş olmaktan son derece mutluyuz. Sadece öğrenci sayısını artırmıyoruz, aynı zamanda tüm kampüslerimizde eğitim altyapısından sosyal, sportif donatılara kadar çok sayıda yatırımı eş zamanlı bir şekilde hizmete alıyoruz. Tüm kampüslerimizde son beş yılda mevcut laboratuvarları yeniledik ve yeni laboratuvarlar kurduk. Şu an tam 165 eğitim ve araştırma laboratuvarına sahibiz. Ölçek olarak en güçlü laboratuvar altyapısına sahip olan üniversitelerden birisiyiz. Diğer taraftan 7/24 açık iki kütüphanesi olan tek üniversiteyiz. Hedefimiz tüm kampüslerimizi 7/24 açık hale dönüştürmek. Bu hedefe de adım adım yaklaşıyoruz. Araştırma kapasitemizi artırmak için de yatırımlarımız devam ediyor. Bilindiği gibi hem üniversitemiz hem de Zonguldak için çok önemli olan Teknopark başvurumuzu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına geçen hafta yaptık. Tüm yatırımlarla ve elde edilen büyümeyle Zonguldak bir üniversite kenti olma yönünde önemli bir mesafe kat etmiş bulunuyor. Bu süreçleri beraber yürüttüğümüz tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”