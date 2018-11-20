BEÜ'de Proje Döngüsü Yönetim Eğitimi başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından “2018 Yılı Mali Destek Programı” kapsamında hazırlanan ve Batı Karedeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından başarılı bulunarak kabul edilen “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” projesine yönelik eğitim 16 Kasım tarihinden itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde başladı.

Proje üretebilme, yazma ve yorumlayabilme konusuyla ilgili kurumsal kapasiteyi artırmak, ulusal ve uluslar arası fon ve hibelerden kurumsal olarak en üst düzeyde yararlanmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 20 akademik personeline 5 gün süreyle toplam 30 saat olarak verilip, eğitim sonunda da katılımcılar sertifikalarını almış olacak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sevim Çelik, bu süreçte projeye verdiği destekten dolayı başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, projenin yürütülmesinde katkı sağlayan Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elif Dirimeşe'ye teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde Üniversiteye, dekanlığa ve bölgeye katkı sağlayacak projelerin üretilmesine devam edileceğini belirtti.