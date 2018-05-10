BEÜ’de VIII. Mantık Çalıştayı ve Sempozyumu başladı

Mantık Çalıştayı ve Sempozyumu başladı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştay açılışına ilgi yoğundu. 32 Üniversiteden 61 araştırmacının konuşmacı olarak katıldığı çalıştayın açılışına BEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen, Mantık Derneği Başkanı Prof. Dr. Şafak Ural, Genel Sekreter Ertuğrul Karalar, Genel Sekreter Yardımcıları, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldılar. 9-11 Mayıs tarihleri arasında devam edecek çalıştayın açılışında bir konuşma yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım, böylesine seçkin bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese içten şükranlarını sunduğunu belirtti.

Daha sonra söz alan Mantık Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şafak Ural ise Mantık Çalıştayı ve Sempozyumu’nun sekizincisinin BEÜ ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Ural, çalıştayın BEÜ’de gerçekleştirilmesi hususunda desteklerinden dolayı önceki Rektör ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e, organizasyon ve katılımcılara gösterilen konukseverlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya ve organizasyonda emeği geçen tüm BEÜ mensuplarına teşekkür etti.

Açılış konuşmaları sonrasında Mantık Derneği Başkanı Prof. Dr. Şafak Ural, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım’a günün anısına bir plaket verdi. Sezai Karakoç Kültür Merkezi ve Tahir Karauğuz Konferans Salonunda üç gün boyunca devam edecek çalıştayda Türkiye’nin pek çok üniversitesinden Mantık alanında uzman akademisyenler toplam 58 bildiri sunacak.