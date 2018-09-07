BEÜ’de Zaylan bitkisinin zararları konuşuldu

BEÜ Tıp Fakültesi B Salonunda düzenlenen Uluslararası Zaylan Günü-III. Zaylan Bilgilendirme Toplantısı’nın bu yıl ki teması “Allerjik Arsız Zaylan bitkisini tanıyor musunuz?” oldu. Toplantıya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan katılan Prof. Dr. Nihan Sapan, arsız zaylan bitkisi alerjisinin klinik yansımalarından bahsederek, bu bitki polenine karşı alerji sıklığının son yıllarda arttığını belirtti. Ardından konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ayşe Kaplan, bitkinin doğada nasıl tanınabileceğinden bahsederek, diğer zaylan türleri hakkında bilgiler sundu.

Son olarak yine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Şenol Alan, Zonguldak’ta bu bitkinin henüz tespit edilememesine rağmen havada bu polenin hızla arttığını ve bu polenlerin Kırım ve Ukrayna üzerinden Zonguldak’a, ardından da Bursa iline taşındığını belirtti.

Toplantı sonrası, katılımcılarla birlikte teknik bir gezi düzenlenerek, bitkinin Zonguldak-Düzce il arasında olup olmadığı araştırıldı. Son olarak bitki, Düzce ilinde yerleşmiş olduğu bölgede katılımcılara tanıtıldı.