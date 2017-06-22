BEÜ’den bağışçılara hizmet ödülü

BEÜ kütüphanelerine 1500 kitap bağışlayan Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban’a, 1500 kitap bağışlayan Sayın Prof. Dr. Hasan Taşçı’ya ve 4800 kitap bağışlayan Sayın Sefa Kaplan’a, 22 Haziran 2017 tarihli Senato toplantısında Hizmet Ödülleri verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), kütüphanelerindeki kaynak sayısını artırmaya devam ediyor. 160 binin üzerinde basılı kaynağın bulunduğu kütüphanelere üniversite tarafından sağlanan kaynakların dışında önemli miktarda kitap bağışı da yapılıyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi kütüphane kaynakları sayısının her geçen arttığını belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:

“Üniversitemiz; Ülkemizde 7/24 hizmet veren iki kütüphaneye sahip tek üniversitedir. Kütüphanelerimiz basılı ve elektronik kaynak bakımından oldukça zengin. Beş sene önce 30 binler civarında olan basılı kaynak bugün 160 binleri geçmiştir. Diğer taraftan e-kitap sayımız 6,5 milyonun üzerinde olup Türkiye’nin elektronik kitap bakımından en zengin ikinci üniversitesi konumundayız. Kütüphanelerimizi, öğrencilerimize ve personelimize daha faydalı olabilmesi için 7/24 çalışır hale getirdik. Bu kütüphanelerimizden ilkini Farabi kampüsümüzde beş sene önce hizmete almıştık. Geçen hafta ikincisini İbn-i Sina Kampüsümüzde öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Tüm kampüslerimiz için nihai hedefimiz 7/24 yaşayan kampüslere sahip olmak. Bu amaca ulaşmada kütüphanelerimiz çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada kütüphanelerimize kendi kaynak teminimizin ötesinde önemli miktarda kitap bağışı yapılmaktadır. Kütüphanelerimize 1500 kitap bağışlayan Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban’a, 1500 kitap bağışlayan Sayın Prof. Dr. Hasan Taşçı’ya ve 4800 kitap bağışlayan Sayın Sefa Kaplan’a şükranlarımı sunuyorum. Biz de üniversite senatosu olarak kütüphanelerimize önemli miktarda kitap bağışı yapan bağışçılarımıza hizmet ödülü vererek teşekkür etmek istedik. Bundan sonra da üniversitemize katkı yapanlara hizmet ödülü vermeye devam edeceğiz.”