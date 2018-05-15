BEÜ’den kaymakam aday adaylarına bir günlük staj

İİBF Öğr. Gör. Kayhan Kafalı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, mezuniyetleri sonrası “Kaymakamlık” mesleğini hedefleyen öğrenciler; bu eğitim gezisi kapsamında öncelikle Gökçebey Kaymakamı Ahmet Kormaz’ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Korkmaz’ın “kaymakamlık” hakkında genel bilgiler vermesinden sonra öğrenciler sırasıyla Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve son olarak da İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Ziyaret süresinde her birimden faaliyet alanlarına ilişkin ayrıntılı bilgi alan öğrenciler, oldukça verimli geçen bu ziyaretten dolayı Gökçebey Kaykamakamı Ahmet Korkmaz’a teşekkürlerini ilettiler.