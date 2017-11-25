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25 Kasım 2017 10:09

BEÜ’den muhteşem konser

BEÜ Devlet Konservatuvarı, 24 Kasım Öğretmenler Gününde muhteşem bir konser verdi.

BEÜ’den muhteşem konser

25 Kasım 2017 10:09


Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası 24 Kasım Öğretmenler Gününde Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir konser verdi. Yoğun bir izleyici kitlesince ilgiyle izlenen konsere Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, Baro Başkanı Av. Özel Eroğlu, Rektör Yardımcıları, senato üyeleri, akademik ve idari personel ve Zonguldak il merkezi ve ilçelerinde görev yapan çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.


BEÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarının oluşturduğu üç solist, solo ve birlikte performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Solistlere yine Konservatuvar öğretim elemanlarının enstrümanlarıyla eşlik ettiği konserde renkli anlar yaşandı. Beğeniyle izlenen konserin ardından BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak, Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar’ın eşi Nuriye Azar ve Baro Başkanı Av. Özel Eroğlu’nun eşi Gülçin Eroğlu sanatçılara çiçek verdiler. Konser, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, Baro Başkanı Av. Özel Eroğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu tarafından sanatçılara teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.




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