BEÜ’den şehide vefa

Sınıf öğrencisi Taner Ak’ın yazdığı “Hasan Ağabeyim” adlı şiir, şehidin ailesine armağan edildi.

10 Aralık 2016 günü, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu şehit düşen Polis Memuru Hasan Bilgin’e ithafen, BEÜ öğrencisi Taner Ak tarafından kaleme alınan “Hasan Ağabeyim” adlı şiir; BEÜ Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğr.Gör. Kayhan Kafalı sorumluluğunda, şehidin Kozlu ilçesindeki ailesine yapılan ziyarette, özel çerçeveli ve Türk Bayrağı ile birlikte Bilgin ailesine takdim edildi.

Şehidin anne ve babası, bu anlamlı ziyaretten ve kendilerine takdim edilen vefa şiirinden dolayı Bülent Ecevit Üniversitesine ve öğrencilere teşekkürlerini ilettiler.