BEÜ’den uluslar arası öğrenci sempozyumu

Bülent Ecevit Üniversitesi Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu yoğun katılımla gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından 15-17 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenen, 20 farklı üniversite ve kurumdan 200’ün üzerinde mühendis ve mühendis adayının katılımı ile Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (Engineers of Future International Student Symposium - EFIS) gerçekleştirildi.

Sempozyum 15 Haziran 2017 tarihinde Sezai Karakoç Konferans Salonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasının ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kazimierz Becek ve Doç. Dr. Weibing Du’nun konuşmaları ile devam etti. Etkinlik kapsamında 120 sözlü, 50 poster sunum Sezai Karakoç Kültür Merkezi ve Tahir Karauğuz Konferans Salonlarında toplamda 13 oturum olacak şekilde gerçekleştirildi. Oturum sonlarında sunum yapan katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

EFIS Düzenleme Kurulu Başkanı Araştırma Görevlisi Gökhan Gürbüz, Mühendislik Fakültesi bünyesinde yapılan uluslararası öğrenci sempozyumunun ilk olmasına rağmen yoğun katılımın ve katılımcıların memnuniyetinin gurur verici olduğunu, etkinliğin tüm mühendislik disiplinlerini kapsayan Türkiye’de gerçekleştirilmiş en büyük öğrenci sempozyumlarından biri olduğunu vurgularken, başta Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer olmak üzere, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Akademik Personelleri Yrd. Doç. Dr. Ersin Aytaç ve Arş. Gör. Ömer Güngör olmak üzere tüm EFIS Düzenleme Kurulu üyelerine, etkinlikte görev alan değerli öğrencilere, oturum başkanlarına, aynı zamanda etkinliğin gerçekleştirilmesi için yardımlarını esirgemeyen Üniversitemiz akademik ve idari birimlerine destekleri için teşekkür etti.

Sempozyum 17 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen Gökgöl Mağarası ve Zonguldak Maden Müzesi gezisi ile başarı ile tamamlandı.