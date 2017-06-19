Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 17:50

BEÜ’den uluslar arası öğrenci sempozyumu

Bülent Ecevit Üniversitesi Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu yoğun katılımla gerçekleştirildiBülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından 15-17 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenen, 20 farklı üniversite ve kurumdan 200’ün üzerinde mühendis ve mühendis adayının katılımı ile Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (Engineers of Future International Student Symposium - EFIS) gerçekleştirildi.

BEÜ’den uluslar arası öğrenci sempozyumu

19 Haziran 2017 17:50

Bülent Ecevit Üniversitesi Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu yoğun katılımla gerçekleştirildi


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından 15-17 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenen, 20 farklı üniversite ve kurumdan 200’ün üzerinde mühendis ve mühendis adayının katılımı ile Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (Engineers of Future International Student Symposium - EFIS) gerçekleştirildi.


Sempozyum 15 Haziran 2017 tarihinde Sezai Karakoç Konferans Salonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasının ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kazimierz Becek ve Doç. Dr. Weibing Du’nun konuşmaları ile devam etti. Etkinlik kapsamında 120 sözlü, 50 poster sunum Sezai Karakoç Kültür Merkezi ve Tahir Karauğuz Konferans Salonlarında toplamda 13 oturum olacak şekilde gerçekleştirildi. Oturum sonlarında sunum yapan katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.


EFIS Düzenleme Kurulu Başkanı Araştırma Görevlisi Gökhan Gürbüz, Mühendislik Fakültesi bünyesinde yapılan uluslararası öğrenci sempozyumunun ilk olmasına rağmen yoğun katılımın ve katılımcıların memnuniyetinin gurur verici olduğunu, etkinliğin tüm mühendislik disiplinlerini kapsayan Türkiye’de gerçekleştirilmiş en büyük öğrenci sempozyumlarından biri olduğunu vurgularken, başta Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer olmak üzere, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Akademik Personelleri Yrd. Doç. Dr. Ersin Aytaç ve Arş. Gör. Ömer Güngör olmak üzere tüm EFIS Düzenleme Kurulu üyelerine, etkinlikte görev alan değerli öğrencilere, oturum başkanlarına, aynı zamanda etkinliğin gerçekleştirilmesi için yardımlarını esirgemeyen Üniversitemiz akademik ve idari birimlerine destekleri için teşekkür etti.


Sempozyum 17 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen Gökgöl Mağarası ve Zonguldak Maden Müzesi gezisi ile başarı ile tamamlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:47
  • Güneş :05:12
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!