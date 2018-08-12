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12 Ağustos 2018 14:57

Beyazlı, Çaycuma ve Perşembe ormanlarında inceleme yaptı

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çaycuma ve Perşembe Orman İşletme Şefliği ormanlarında inceleme ve denetim gerçekleştirdi.

Beyazlı, Çaycuma ve Perşembe ormanlarında inceleme yaptı

12 Ağustos 2018 14:57


Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Ağaçlandırma çalışmaları, silvikültürel uygulamalar, kültür bakımları, yeni tesis edilen sahalar ile 2019 yılı endüstriyel plantasyon sahası ve dikili satış bölmelerinde inceleme ve denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde Zonguldak İşletme Müdürü ve işletme şefi de hazır bulundu.


Yapılan İncelemelerin ardından bir değerlendirmede bulunan Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı “ Endüstriyel plantasyon çalışmalarında hedefimiz hızlı büyüyen türlerden tesis edilen plantasyonların bakımları tamamlanarak, gelecekte ihtiyaç duyulacak orman ürünleri piyasasına hızlı arz yapma kapasitesine sahip verimli bonitet ve makineli üretim şartlarına sahip sahaların en etkin bir şekilde değerlendirilmesidir. Bugüne kadar yapılan ağaçlandırmaların etki analizlerinin yapılması gerekmektedir. Orman gen kaynağı olarak kullanılmak üzere belirli alanları bırakmamız gerekiyor. Bu yıl gerçekleştirilecek olan saha hazırlıklılarının en kısa sürede bitirilmesini ve yılsonuna kadar iş programının gerçekleştirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.




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