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24 Temmuz 2018 16:41

BİK’in "Reklamcılığın geliştirilmesi" projesi onaylandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının yayınladığı 2018 Yılı Destek Programı çağrısı üzerine Kurumumuz proje ekibi tarafından hazırlanan ve Zonguldak’ta yapılması planlanan “Yazılı ve Dijital Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi” projesi kabul edildi.

BİK’in

24 Temmuz 2018 16:41


Proje, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde yayın yapan Resmi ilan yayınlama hakkını haiz 27 gazetenin çalışanlarından toplam 27 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Katılımcılara, deneyimsel öğrenme teknikleri ile reklamcılık sektörü hakkında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi, ekonomik bir değer olarak gazete işletmelerinde reklamcılığın farkındalığının oluşturulması konularında eğitim verilecek. Batı Karadeniz ilindeki alt vasıflı gazeteler ve internet haberciliği ile uğraşan kişiler de istedikleri takdirde katılımcı olarak eğitime iştirak edebilecekler ve aldıkları bu temel reklamcılık eğitimiyle günümüz teknolojilerinin hayatımıza kattığı dijital reklam konusunda kendilerini geliştirebilecekler. Talep edilen teknik desteğin içeriğinde belirtilen müfredata uygun olarak, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitim sonunda katılımcılar “Yazılı ve Dijital Basında Reklamcılık Eğitim sertifikası” sahibi olacaklar.


Planlanan bu eğitimle kısa vadede; Demokrasinin en önemli öğelerinden biri olan yerel gazetelerin gelirlerinin artırılması, illerdeki Reklam potansiyelinin ortaya çıkarılıp, gazete ve internet siteleri ile ticari kuruluşlar arasında işbirliğinin temin edilmesi, dijital gazetelerin daha iyi tanıtılıp satış ve pazarlanmasına katkı sağlanması, yerel gazeteler ile ticari işletmelerin iletişiminin güçlendirilmesi, yerel gazetelerin dijital ortamda reklam almalarının sağlanması ve bu alandaki eksikliğin giderilmesi, basın işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürekliliğinin artırılması;


Uzun vadede ise basın işletmelerine ek kaynak oluşturarak yayın hayatlarını devam ettirilmelerine yardımcı olunması, gazetecilik alanında nitelikli istihdamın artırılması, gazetelerin yeni teknolojilerle tanışması ve bunları uygulaması, reklam veren firmalara faaliyetlerinin tanıtılması yoluyla ekonomik girdi kazandırılması amaçlanıyor.




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