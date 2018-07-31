BİK’ten Batı Karadeniz yerel medyasına reklamcılık eğitimi

Basın İlan Kurumu Proje Geliştirme Grubu tarafından Zonguldak’ta uygulanmak üzere hazırlanarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (BAKKA) sunulan eğitim projesi, Ajans tarafından başarılı bulunarak geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. “Yazılı ve Dijital Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi Eğitimi” projesine Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde resmî ilan yayınlama hakkını haiz 27 gazetenin her birinden 1 kişi olmak üzere toplam 27 kişi katılacak. Katılımcıların niteliklerini geliştirerek reklamcılık alanında daha donanımlı hale gelmelerini hedefleyen eğitim 2 gün sürecek.

Günde 8 saat olmak üzere toplam 16 saat sürecek eğitim sonunda, katılımcılara “Yazılı ve Dijital Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi Eğitimi” sertifikası verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Basın İlan Kurumu Zonguldak Şube Müdürü Ali Nuhoğlu “Kabul edilen projemizin yerel basınımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Resmi İlan geliri sağlayan Gazetelerimizin özel reklam gelirlerinin de artmasını istiyoruz. Bartın, Karabük ve Zonguldak illerimizde Resmi İlan yayınlayan gazetelerin personellerine yönelik eğitim programını gerçekleştireceğiz. Projeyi hazırlayan BİK Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Grubu Sorumlusu Cenk Koray Doğan ve değerli ekibine teşekkür ediyorum” dedi.