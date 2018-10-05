Bir kilo fındık getirene bir kilo hamsi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir balıkçı, fındık fiyatlarının yükselmemesi nedeniyle “bir kilo fındık getirene 1 kilo hamsi” kampanyası başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 20 yıldan beri balıkçılıkla uğraşan Veysel Yazgan, Alaplı ilçesinin ekonomisinin fındığa bağlı olduğunu belirterek, müşterilerine yönelik takas kampanyası başlattığını söyledi. İş yerinde kampanya başlatan Yazgan, kampanya kapsamında 1 kilogram fındık getirene 1 kilo hamsi veya palamut balığı verdiğini söyledi. Yazgan ayrıca, isteyen müşteriye balığını yıkayıp temizleyerek verdiğini söyledi.

Kampanyayı 3 gün önce başlattığını ve çevre köy halkı tarafından ilgi çektiğini anlatan Yazgan, "Alaplı ilçesinde bu işi 20 senedir yapıyorum. Bugünlerde vatandaşlarımız balık fiyatları pahalı nedeniyle almakta güçlük çekiyor. Bu bölge fındık bölgesi olduğu için vatandaşlarımız bol bol fındık yesinler diye '1 kilo fındık getirene 1 kilo hamsi veya palamut' kampanyası başlattık. Fındık piyasası belli olmadığından dolayı vatandaşlarımız böyle bir kampanyayı sunuyoruz. Böyle kampanyayı duyanlar evlerinden fındık getirip balıklarını alıyorlar. Yoğun ilgiden dolayı biz de memnunuz" dedi.

Yazgan, fındık fiyatlarının son zamanlarda yükselmemesi nedeniyle müşterilere kolaylık olması için böyle bir kampanya yaptığını kaydetti.