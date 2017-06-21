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21 Haziran 2017 13:54

Birlikte yürüdükleri genci bıçaklayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis

Zonguldak’ta birlikte yürüdüğü genci sırtından bıçaklayıp hayati tehlike geçirmesine neden olan tutuklu sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Birlikte yürüdükleri genci bıçaklayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis

21 Haziran 2017 13:54


Edinilen bilgiye göre olay geçen Ocak ayında meydana geldi. İddialara göre 17 yaşındaki Yunus K., arkadaşı 22 yaşındaki Tuna Ö. ile birlikteyken önceden tanıdığı Onur T. ile karşılaştı. Kent merkezinden Kozlu ilçesine yürüyerek giden Yunus K. ve Onur T. bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası Onur T., Yunus K. ve arkadaşının yanından ayrıldı. Milli Egemenlik Caddesi üzerinde ilerleyen Yunus K., bir süre sonra önlerini kesen otomobilden inen üç kişi ile tartışmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen Onur T., iddialara göre elindeki bıçağı Yunus K.’nın sırtına sapladı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, hayati tehlikeyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olaydan sonra gözaltına alınan Onur T., "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Onur T. hazır bulundu. Bir başka suçtan Düzce Cezaevi’nde bulunan Yunus K. da duruşmaya katılarak sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Olay gününü anlatan tanık Tuna Ö. ise "Zonguldak’tan Kozlu’ya gidecektik. Onur T. ile karşılaşınca beraber Kozlu ilçesine doğru yürüdük. Yolda Yunus K. ve Onur T. arasında münakaşa çıktı. Fakat ben münakaşanın neden yaşandığını bilmiyorum. Sonra Onur T. yanımızdan ayrıldı. Bir süre sonra akaryakıt istasyonunun oraya geldiğimizde beyaz bir araç birden önümüzü kesti. İçinden 3 kişi ellerinde sopa ve zincirle görünce ben kaçtım. Bu nedenle Yunus’un bıçakla yaralanmasını görmedim" dedi.


SEGBİS yöntemiyle duruşmaya Düzce’deki cezaevinden katılan Yunus K. ise "Olay günü Kozlu’da arkadaşlarla alkol aldık. Zonguldak’a gezmeye gittik. Onur ile karşılaştık. Kendisini daha önceden tanıdığım için birlikte Kozlu’ya yürümeye başladık. Niçin tartıştığımızı hatırlamıyorum. Onur bana kafa attı. Sonra yanımızdan ayrıldı. Daha sonra Kozlu’ya yürümeye devam ettik. Yol üstünde kaldırımdan gelen bir motosikletli yolumu kestiği için tartışıp kavga ettik. Yürümeye devam ettik. Akaryakıt istasyonuna geldiğimizde önünüzde bir araç durdu. İçinden kaç kişi çıktı hatırlamıyorum. Sopa ve zincir olduğunu hatırlıyorum. Tekrar tartışmaya başladık. Bana vurmaya başladılar. Sonra Onur geldi. Bıçak çekerek bana vurdu" dedi.


Son sözü sorulan tutuklu sanık Onur T. ise zararı karşılamaya hazır olduğunu ve olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, sanığın "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.




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