Bisikletle 2 metre yükseklikten düşen çocuğun başına demir saplandı

Düşme sonucu çocuğun ağzından giren demir çubuk kafasından çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde bisiklete binen 8 yaşındaki Fırat B., bir anda dengesini kaybederek yolun yaklaşık 2 metre altında bulunan evlerinin önüne düştü. Düşme sonucu evin önünde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat B.’nin ağzından girdi, kafasından çıktı. Olayı gören yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun saplandığı demiri keserek demirle birlikte sedyeye oturttu. Fırat B., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fırat B., tedavi altına altındı.

Kafasında bulunan demirle beraber Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 yaşındaki Fırat B., kafasında bulunan demirin çıkartılması için Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.