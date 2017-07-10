Bitkin haldeki Ebabil kuşuna 112 ekipleri sahip çıktı

Kıyma ile beslenen kuş, tetkik ve tedavi için veteriner merkezine götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 112 personeli ATT’ler İzlem Gökçe, Burhan Değişi, Orhan Akkaya ve İlkay Ay, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yerde bitkin halde yavru Ebabil kuşu gördü. Sıcak havadan etkilendiği tahmin edilen kuşa 112 ekipleri sahip çıktı. Kuşu bir kutuya alan ekipler bir süre kıyma ile besledi. Bitkin haldeki yavru kuş yarası olabileceği ihtimali üzerine Zonguldak Özel Veteriner Tıp Merkezi’ne getirildi. Veteriner Hekim Önder Alkan’a teslim edilen yavru Ebabil kuşu burada tedavi altına alındı. Kuşun kanat boylarını da ölçeceklerini ifade eden Alkan, "Ebabil kuşu olarak biliniyor. Göçmen bir kuş. Şu an göçü var. Zannediyorum göç sırasında ya bir yere çarptı. Yada bir sıkıntı geçirdi düştü. 112’de çalışan arkadaşlarımız bunu bulmuşlar. Bize getirdiler. Biz bunun tedavisini yapacağız. Yaban hayatıyla beraber tekrar doğaya salacağız. Büyük ihtimalle bir hafta gibi tedavi sürecek. Şu an bir sıkıntı görünmüyor fakat radyo grafi yapmamız gerekiyor. Kanatlarda ve iç organlarda herhangi bir sıkıntı var mı diye. Sağlıklı bir kuş gibi görünüyor. Bir hafta içerisinde doğaya salarız. 112’deki arkadaşlara teşekkür ederiz. Sadece insanlar değil tüm canlılar bizim alanımıza giriyor. Onlar da duyarlılık göstermişler. Getirmişler, sağolsunlar" diye konuştu.

Yavru kuş, tedavisinin ardından Yaban Hayatını Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salınacak.