Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi balıkçı barınakların olduğu bölgede iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Filyos beldesi balıkçı barınağında meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Dağlıoğlu (36) ile 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Dağlıoğlu, boğazından bıçakla kesilerek öldürüldü.

Jandarmayı gören ve olay yerinden kaçan 2 şüpheliden birisi olay yeri yakınlarındaki saklandığı yerde, diğeri ise jandarmanın yol emniyet çalışmasında gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.