Bohçacı kılığında gelip imamın evini soydular

Zanlılar jandarma ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Keşkek Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre Kırıkkale’den ilçeye 06 HB 3811 plakalı araçla bohçacı kılığında gelen Y.G., A.K., M.A. ve E.M. gittikleri Keşkek Köyü’nde evlerin kapı ziline basarak boş olup olmadığını kontrol etti. Keşkek Köyü İmamı Salih Ü.’nün evinin boş olduğunu fark eden 3 kadın araçta bekleyen Y.G.’ye haber verdi. Y.G.’nin kapıyı açması sonucu içeri giren kadınlar Bin 200 TL, 100 Euro ve altınları çalarak kaçtı. Eve döndüğünde durumu fark eden camii imamı jandarmaya haber verdi. Kandilli Jandarma Karakolu ekipleri MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayına karışan aracı tespit etti. Sakarya’da polisin uygulaması sırasında yakalanan 3’ü kadın 4 kişi Ereğli ilçesine getirilerek gözaltına alındı. Zanlılar jandarmadaki sorgularının ardından yanlarında çocukları ile birlikte bu sabah Ereğli Adliyesi’ne getirildi. 4 kişinin savcılıktaki sorgusu devam ederken, zanlılardan bazılarının benzer yöntemlerle daha öncede başka suçlara karıştıkları öğrenildi.