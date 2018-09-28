Borçların yapılandırılması için hafta sonu açık kalacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Gelirler Müdürlüğü vezneleri, 1 Ekim Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek, “Birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 7143 sayılı borçların yapılandırılma kanunu” kapsamında, Cumartesi ve Pazar günü de açık olacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle;

“Birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 7143 sayılı borçların yapılandırılma kanunundan yararlanmaya devam edebilmek için 1.taksit ödeme süresi, 1 Ekim Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona ermektedir. Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için borç taksitinin süresinde ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilçe halkımızın mağduriyet yaşamaması için, Belediyemiz Gelir Vezneleri, 29 Eylül Cumartesi ile 30 Eylül Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacaktır. Ödemeler; Belediyemiz Gelir veznelerinin yanı sıra, anlaşmalı banka şubeleri, PTT Şubeleri ile internet sitemiz www.kdzeregli.bel.tr adresindeki e-belediye on-line borç ödeme portalından da yapabilir.”