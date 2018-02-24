Borçlarının yapılandırılmamasına kızdı, bankanın camlarını kırdı

Olay, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.Ö. bir süre önce icralık olduğu gerekçesiyle demir çelik fabrikası yönetiminin kararıyla işten çıkarıldı. İddiaya göre, S.Ö. borçlarını yapılandırmak için başvurduğu bankadan olumsuz yanıt aldı. İşten çıkarılmasına sebep olduğunu öne sürdüğü bankanın önüne gelerek taşlarla camları kıran S.Ö. daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

İşten çıkarılması sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.