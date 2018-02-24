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24 Şubat 2018 17:24

Borçlarının yapılandırılmamasına kızdı, bankanın camlarını kırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde işten çıkarılan bir kişi borçlarını yapılandırmak istediği bankadan olumsuz yanıt alınca şubenin camlarını kırdı.

Borçlarının yapılandırılmamasına kızdı, bankanın camlarını kırdı

24 Şubat 2018 17:24


Olay, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.Ö. bir süre önce icralık olduğu gerekçesiyle demir çelik fabrikası yönetiminin kararıyla işten çıkarıldı. İddiaya göre, S.Ö. borçlarını yapılandırmak için başvurduğu bankadan olumsuz yanıt aldı. İşten çıkarılmasına sebep olduğunu öne sürdüğü bankanın önüne gelerek taşlarla camları kıran S.Ö. daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.


İşten çıkarılması sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.




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