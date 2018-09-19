İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boşandığı eşinin abisini darp etti

Zonguldak’ta boşandığı eşinin abisini darp eden kişi kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Zonguldak'ta boşandığı eşinin abisini darp eden kişi kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Hasan ve Ayşegül D. çiftinin Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından aileler adliye önünde birbirlerine girdiler. Cezaevinden yeni çıktığını öğrenilen Hasan D. aileye tehditler savurarak adliye önünden ayrıldı. Bir süre sonra Gazipaşa Caddesinde karşı karşıya gelen aileler tartışmaya başladı. Tartışmanın uzamasını üzerine Hasan D. eşinin abisini darp etti. Ailenin şikayeti üzerine Hasan D, kısa süren kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.