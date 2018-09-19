Boşandığı eşinin abisini darp etti

Zonguldak'ta boşandığı eşinin abisini darp eden kişi kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hasan ve Ayşegül D. çiftinin Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından aileler adliye önünde birbirlerine girdiler. Cezaevinden yeni çıktığını öğrenilen Hasan D. aileye tehditler savurarak adliye önünden ayrıldı. Bir süre sonra Gazipaşa Caddesinde karşı karşıya gelen aileler tartışmaya başladı. Tartışmanın uzamasını üzerine Hasan D. eşinin abisini darp etti. Ailenin şikayeti üzerine Hasan D, kısa süren kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.